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Bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki genç memleketi Sakarya’da defnedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki genç, Sakarya’nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Gencin cenazesi, Doğantepe Mahalle Mezarlığı’nda ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki genç memleketi Sakarya’da defnedildi

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan bölgesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple Ümitcan Şirin (21) bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki genç memleketi Sakarya’da defnedildi 1

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşlemler sonrasında ailesine teslim edilen Şirin'in cenazesi, memleketi Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi’ne getirildi.

Bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki genç memleketi Sakarya’da defnedildi 2

Gencin cenazesi, Doğantepe Mahalle Mezarlığı’nda ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Sakarya cenaze
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