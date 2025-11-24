HABER

Big Bang Startup Challenge için geri sayım başladı! Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği

Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge, bu yıl “ImpactVerse” temasıyla teknoloji ekosisteminin tamamını içine alan güçlü bir etki alanı yaratmaya hazırlanıyor. İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek’in ev sahipliğinde 25–26 Kasım’da UNIQ İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte, Türkiye ve dünyadan seçilen TOP 50 teknoloji girişimi, 8 farklı dikeyde sahne alarak teknolojilerini yatırımcılar, fon temsilcileri ve iş dünyasıyla paylaşacak.

Teknolojik ürün ve hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefleyen girişimcilere büyüme yolculuklarında 360 derece destek sunan İTÜ Çekirdek, bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştireceği Big Bang Startup Challenge ile girişimcilik ekosisteminin çıtasını bir kez daha yükseltecek. 25–26 Kasım 2025 tarihlerinde UNIQ İstanbul’da “ImpactVerse” temasıyla gerçekleşecek Big Bang, bu yıl girişimcilik etkisinin evrene yayıldığı sahne olmaya hazırlanıyor. Etkinliğin sunuculuğunu ise her yıl olduğu gibi bu yıl da M. Serdar Kuzuloğlu üstlenecek. Farklı sektörel dikeyde sunum yapacak TOP 50 girişim, (OİB’in desteğiyle Otomotiv ve Mobilite, EPDK & Elder’in desteğiyle Enerji, ITU Seed, Yaşam Teknolojileri/Medikal Teknolojiler, Makine ve Yapay Zekâ, Gayrimenkul ve İnşaat Teknolojileri, İK ve Regülasyon Teknolojileri ile E-Ticaret ve Platformlar) sahnelerinde yer alacak. Girişimlerin sunumları, global yatırımcılar tarafından eş zamanlı simultane çeviriyle çevrim içi olarak da takip edilebilecek.

İlk günün açılışı, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş tarafından yapılacak. Ekosistem liderleri Togg, Plug and Play, Maksis ve TTGV temsilcilerinin yer alacağı panelde, girişimlere yalnızca yatırım değil, küresel ölçekte etkilerini büyütecek yeni fon yapılarını, hızlandırma modellerini ve partnerlik kapılarını aralayacak bilgiler sunulacak.

UNIQ İSTANBUL’DA “IMPACTVERSE” DENEYİM EVRENİ

Big Bang, bu yıl sahne deneyiminin ötesine geçerek tam kapsamlı bir girişimcilik festivaline dönüşüyor. UNIQ İstanbul'un dört bir yanına yayılan deneyim alanlarında katılımcılar; girişimlerin geliştirdiği teknolojileri deneyimleyebilecek, yenilikçi ürünlerle etkileşime girebilecek ve fuaye alanında kurulan networking bölümlerinde birebir görüşmeler gerçekleştirebilecek. Yatırımcılarla birebir temas fırsatları, etkileşimli etkinlikler ve sürpriz ödüllerle zenginleşen bu alanlar; Big Bang’i teknoloji meraklılarından global yatırımcılara kadar herkes için kapsayıcı bir buluşma noktası hâline getiriyor.

Big Bang Startup Challenge için geri sayım başladı! Türkiye nin en büyük girişimcilik etkinliği 1

Girişimcilik dünyasının en çok merak ettiği ödül ve yatırım duyuruları, etkinliğin ikinci gününün merkezinde yer alacak. İkinci günün açılış konuşmasını İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer gerçekleştirecek. Ardından yapay zekâ alanında uluslararası başarılarıyla tanınan Prof. Dr. Zehra Çataltepe ile küresel vizyoner konuşmacı Tariq Qureishy’nin keynote sunumları, teknoloji odaklı gelecek senaryolarını masaya yatıracak. İki gün boyunca özel şovlar ve etkileşimli performanslarla zenginleşen etkinlik, Harun Tekin ve Koray Candemir’in “Şakalı Akustik” performansıyla unutulmaz bir kapanış yapacak.

EKOSİSTEMİN GÜÇLÜ PAYDAŞLARI ETKİYİ BÜYÜTÜYOR

Bu yıl Elginkan Vakfı Elmas Paydaş olarak Big Bang’e destek verirken; EPDK | Elder ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Platin Paydaş olarak girişimlerin büyüme yolculuğuna katkı sağlıyor.

AGESA, AKSigorta, Neova Sigorta, Yapı Kredi Teknoloji, Bacacı Yatırım Holding, Enerjisa, Hayat, TEB ve Yalçıner Patent gibi güçlü kurumların yer aldığı geniş paydaş ağı, girişimlerin küresel başarı hikâyeleri yaratmasında kritik bir rol üstleniyor.

ETKİYİ BÜYÜTEN GÜÇ HER YIL KATLANIYOR

Dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi seçilen İTÜ Çekirdek, her yıl 500’den fazla girişime destek sağlayarak Türkiye ekonomisine milyonlarca dolarlık katma değer yaratıyor. Geçtiğimiz yıl Big Bang sahnesinde duyurulan 2,85 milyar TL’lik ödül, nakit ve yatırım desteğinin bu yıl çok daha yüksek bir seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Katılımın ücretsiz olduğu Big Bang Startup Challenge, teknoloji ve girişimcilik dünyasına ilgi duyan herkes için iki gün boyunca benzersiz bir deneyim sunarken, Türkiye'nin gelecek vaat eden girişimlerini küresel başarıya taşıyacak yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Detaylı bilgi ve kayıt: https://bigbang.itucekirdek.com/

