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Bilanço ağırlaşıyor! İspanya’daki tren faciasında can kaybı 74’e yükseldi

İspanyol yetkililer, Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e yükseldiğini açıkladı. İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia Toledo kentindeki bir hastanede kazada yaralananlar ve yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Bilanço ağırlaşıyor! İspanya’daki tren faciasında can kaybı 74’e yükseldi

İspanya'da dün Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesindeki Toledo ilinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada bilanço ağırlaşıyor.

Bilanço ağırlaşıyor! İspanya’daki tren faciasında can kaybı 74’e yükseldi 1

İspanya Ulaştırma Bakanlığı, kaza sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e yükseldiğini açıkladı.

Bilanço ağırlaşıyor! İspanya’daki tren faciasında can kaybı 74’e yükseldi 2

"KORKUNÇ BİR KAZA"

İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia ise programlarını iptal ederek kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelmek üzere Toledo kentine geldi.

Bilanço ağırlaşıyor! İspanya’daki tren faciasında can kaybı 74’e yükseldi 3

Kraliyet çifti, Toledo Üniversitesi Hastanesi'ne gelişlerinde acil durum ekipleri tarafından karşılandı. Felipe ve Letizia, kurtarma çalışmalarındaki çabalarından dolayı ekiplere teşekkür ettikten sonra yaralılar ve acılı ailelerle görüştü. Kazanın nedeniyle derin üzüntü yaşadığını ifade eden Kral Felipe, olayı "korkunç bir kaza" olarak nitelendirdi. Kral, bu zor dönemde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek acil durum ekiplerinin çalışmalarını takdir etti.

Bilanço ağırlaşıyor! İspanya’daki tren faciasında can kaybı 74’e yükseldi 4
Öte yandan İspanya Kraliyet Sarayı, kazanın ardından gelecek günlerde gerçekleştirilmesi planlanan resmi programları da askıya aldı. Karar, bugün itibarıyla başlayan 3 günlük ulusal yas süreciyle aynı döneme denk gelirken, Madrid ve Kanarya Adaları’ndaki etkinlikleri de kapsıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya tren
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