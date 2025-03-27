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  4. Bilecik'te 4 bin kişilik iftar sofrası

Bilecik'te 4 bin kişilik iftar sofrası

27.03.2025 10:49
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Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında 4 bin vatandaş, aynı sofrada iftar yapmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadı.

Bilecik'te 4 bin kişilik iftar sofrası

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da eşi Berat Subaşı ile birlikte iftar programına katılarak, vatandaşların iftar sevincini paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı iftar programında Başkan Subaşı vatandaşları selamlayarak, kadir gecesi ve ramazan bayramını kutladı.

"BU SOFRALARIN KURULMASINDA EMEĞİ OLAN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Subaşı, "Bin aydan daha hayırlı bu kadir gecesinde sizlerle birlikte olmaktan ve ekmeğimizi paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Bütün çalışma arkadaşlarım sizler için bu masaları açtılar. Belediyemizde çalışan mimarımızdan atölye çalışanlarına kadar birçok kişi burada bu sofrayı sizler için hazırladı. Ramazan ayını hep birlikte huzur içinde geçirdik. Elbette ki daha adaletli ve huzurlu günleri dilemeden edemiyoruz. Umuyorum artık ülkemize daha adaletli daha aydınlık, hak ve hukuk çerçevesinde günler gelsin. Şimdiden her birinizin ramazan bayramını kutluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sofraların kurulmasında çok değerli sanayicilerimiz ve hayırseverlerimiz var. Bir ay gün boyunca bu sofraların kurulmasına destek sundular. Onlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla da sohbet eden Başkan Subaşı, alandaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik iftar
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