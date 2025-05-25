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Bilecik’te çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

Bilecik’te metruk binada çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, korku dolu anlar yaşandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Sokak’ta bulunan metruk bir binada gece saatlerinde yangın çıktı.

Bilecik’te çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı
Çiğdem Sevinç

Bilecik’te metruk binada çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, korku dolu anlar yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Sokak’ta bulunan metruk bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Ayhan Bülbül’e ait tek katlı ahşap binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yangının başlamasıyla birlikte yoğun duman kısa sürede gökyüzünü kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, yangının kesin sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişmeler takip ediliyor.

(iİHA)

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Bilecik
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