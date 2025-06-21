Bilecik'te feci kaza! Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Recep Barut idaresindeki motosiklet, D-650 kara yolu İçmeler mevkisinde L.A, yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Barut'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü L.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F.A, S.A, K.P.T. ve F.T. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır