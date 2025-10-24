HABER

Bilecik’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Ericek köyü mevkiinde meydana geldi. İznik-Pamukova kara yolu üzerinde seyir halindeki Mehmet K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Emirhan Y. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Emirhan Y. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Ü., Birsen S., Selma K. ve Ayşe T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
En Çok Aranan Haberler

