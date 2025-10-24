Bilecik’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Ericek köyü mevkiinde meydana geldi. İznik-Pamukova kara yolu üzerinde seyir halindeki Mehmet K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Emirhan Y. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Emirhan Y. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Ü., Birsen S., Selma K. ve Ayşe T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır