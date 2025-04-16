Bilecik'te Kitap Kafe heyecanı

Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi açılışına katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkez dahil olmak üzere bütün ilçelerde kitap okuma alışkanlığının arttırılması için Kitap Kafeler açılacağını söyledi. Aygöl, "Milli Eğitim Bakanlığı Bilecik Eğitimde Nitelik (BİL-EN) programı ve maarif modeli ile Türkiye’de sadece Bilecik’te uygulanan programla her gün her sınıfta öğrencilerin ders olarak 20 dakika kitap okunuyor. Bilecik’te Bilecik Müzesi'nin bahçesine Kitap Kafe açacağız. İlçe kaymakamlarının ve belediye başkanlarının tespitleriyle belirlenen alanlara Kitap Kafeler açarak, okuma alışkanlığı arttıracağız" dediBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır