Bilecik'te motosiklet ile midibüs çarpıştı: 1 ölü

Bilecik'te midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te motosiklet ile midibüs çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Pelitözü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite istikametinden kent merkezine doğru seyir halinde olan Mustafa Yeşilçayır'ın (63) idaresindeki 54 AJC 178 plakalı motosiklet, merkez istikametinden Pelitözü Mahallesi'ne doğru seyir olan İsmail C.'nin idaresindeki 11 AK 427 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı.

Bilecik te motosiklet ile midibüs çarpıştı: 1 ölü 1

AĞIR YARALI ŞAHIS HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Yeşilçayır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilçayır'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

