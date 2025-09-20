Bilecik'te tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki Kerim İ. idaresindeki tır, Poyra OSB istikametinde yan yoldan çıkan Ramazan G. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Vahid A., Rahmatullah B. ve Atik A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır