Bilecik Valisi Sözer Bozüyük'te esnafla buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile çarşıda hemşerileriyle sohbet etti. Burada hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Sözer, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde OSB binasındaki çalışmaları inceledi.

Yardımcılarından bilgi aldı. Program kapsamında, Irak’ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir’in ailesi ziyaret edildi. Şehidin anısı burada yad edildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır