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Bilecik’te 2 kamyon kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı

Bilecik’te seyir halindeki 2 kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te 2 kamyon kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı

Kaza; Bilecik’in Bozüyük İlçesi, Dübekli Köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bölgedeki bir maden ocağına çıkış istikametinde seyir halinde bulunan S.C. idaresindeki kamyon ile maden ocağından aşağı istikamette seyir halinde bulunan İ.G. idaresindeki taş yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında kamyon devrilirken sürücüler yaralandı. Yaralı araç sürücüleri olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te 2 kamyon kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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