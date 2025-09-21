HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik’te 2025 Aile Festivali coşkuyla gerçekleştirildi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 2025 Aile Festivali coşkuyla gerçekleştirildi.Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Söğüt Panayırı coşkusuna ortak olarak 2025 Aile Festivali’ni düzenledi.

Bilecik’te 2025 Aile Festivali coşkuyla gerçekleştirildi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 2025 Aile Festivali coşkuyla gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Söğüt Panayırı coşkusuna ortak olarak 2025 Aile Festivali’ni düzenledi. İl Müdürü İlkay Türkoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen festivalde, hem kurum personeli hem de vatandaşlar bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Festival kapsamında çocuklar için çeşitli oyunlar düzenlenirken, yüz boyama etkinlikleri ve ikramlar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik boyunca çocukların ve ailelerin mutluluk dolu anları dikkat çekti.

Bilecik’te 2025 Aile Festivali coşkuyla gerçekleştirildi 1

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Renkli organizasyonla 2025 Aile Yılı’nı en güzel şekilde kutlamayı sürdürdük, festivale katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulunduKadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Kaza anı kask kamerasındaKaza anı kask kamerasında

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.