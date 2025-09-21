Bilecik’te 2025 Aile Festivali coşkuyla gerçekleştirildi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 2025 Aile Festivali coşkuyla gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Söğüt Panayırı coşkusuna ortak olarak 2025 Aile Festivali’ni düzenledi. İl Müdürü İlkay Türkoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen festivalde, hem kurum personeli hem de vatandaşlar bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Festival kapsamında çocuklar için çeşitli oyunlar düzenlenirken, yüz boyama etkinlikleri ve ikramlar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik boyunca çocukların ve ailelerin mutluluk dolu anları dikkat çekti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Renkli organizasyonla 2025 Aile Yılı’nı en güzel şekilde kutlamayı sürdürdük, festivale katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

