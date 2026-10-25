Bilecik'te 8,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te iki araçta yapılan aramalarda 8 bin 500 gram skunk ile 6 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen iki araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 8 bin 500 gram skunk olarak belirtilen uyuşturucu madde ile 6 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili, "uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA