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Bilecik’te bir ev toprak kayması ihtimaline karşı tahliye edildi

Bilecik’te temel kazısı yapılan bir inşaat alanı kenarında bulunan tek katlı müstakil ev toprak kayması tehlikesine karşı tahliye edildi.

Bilecik’te bir ev toprak kayması ihtimaline karşı tahliye edildi

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Meltem Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir ev yapımı için temel çalışmasına başlayan bir inşaat firması çalışması sırasında bir toprak kayması yaşandı. Olay yerine hemen zabıta ekipleri yönlendirilirken, ekipleri alanda incelemeler yaptı. Yaşanan kayma sonucu Kırklar 2 Sokak üzerine bulunan evde bir zarar meydana gelmezken, muhtemel bir büyük kayma sonucu evin yıkılma riskine karşı zabıta ekiplerince tek katlı müstakil ev boşaltıldı.

Bilecik’te bir ev toprak kayması ihtimaline karşı tahliye edildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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