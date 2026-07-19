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Bursa'da freni patlayan kamyon polisin yardımıyla durduruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, freni patlayan kamyon polis ekiplerinin yolu boşaltıp güvenlik önlemi almasıyla durduruldu.

Bursa'da freni patlayan kamyon polisin yardımıyla durduruldu

Karacabey ilçesinden karpuz yükleyerek Ankara'ya doğru yola çıkan Mehmet Bayakbayan (33) yönetimindeki kamyonun, İnegöl ilçesi Ümitalan rampasından inerken freni patladı.

Bunun üzerine Bayakbayan, rampadan düz yola güvenle aracı indirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

İhbarı alan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kamyonun güzergahında trafiği boşaltıp, sürücüleri uyardı.

Yaklaşık 15 kilometre ilerleyen sürücü Bayakbayan, ekiplerin güvenlik önlemleriyle Bursa-Eskişehir kara yolundaki düzlükte kamyonu durdurmayı başardı.

Mehmet Bayakbayan, AA muhabirine, freni patladıktan sonra kamyonun hızlandığını belirterek, "O sırada olası can kaybını önlemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sağ olsunlar polis ekiplerine bilgi verdiler. Polis yolu açtı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kamyon
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