Bilecik’te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bilecik’te meydana gelen kazada kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece, Vezirhan Beldesi girişi bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bilecik’ten Sakarya yönüne seyreden 43 KY 775 plakalı sunta yüklü tır sürücüsü Coşkun Ö. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır devrilirken, dorsesindeki suntalar yola saçıldı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Coşkun Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Bilecik-Sakarya-İstanbul kara yolu aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır