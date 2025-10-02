Bilecik’te drone destekli trafik denetimi

Bilecik genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ile motosikletlerde kask takmamak gibi trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kural ihlalleri kontrol edildi.

Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Trafik kurallarına uymak sürücüler ve diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Vatandaşlarımızdan trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına kurallara hassasiyetle uymaları istiyoruz. Unutulmamalıdır ki; trafikte her kural bir hayat içindir. Emniyetiniz için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

