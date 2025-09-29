HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç, İş Yerine Girdi

Bilecik'te meydana gelen kaza, facianın eşiğinden dönüldüğünü gösteriyor.

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç, İş Yerine Girdi

Bilecik'te caddede seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıktı. Kaza, Bozüyük-İnegöl-Bursa kara yolu üzerinde gerçekleşti. Araç, Kızılcapınar Köyü mevkiinde bir iş yerine girdi.

Otomobilin sürücüsü Y.E., direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Olayda yolcu olarak bulunan A.Ü. yaralandı.

Bilecik te Kontrolden Çıkan Araç, İş Yerine Girdi 1

Faciadan dönüldü. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale edildi. Yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apartman bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldıApartman bahçesinde beslediği kediler nedeniyle komşuları tarafından darbedilen kadının burnu kırıldı
İçinde para, bilezik, yüzük ve altın vardı! Çantayı bulan kişi bakın ne yaptıİçinde para, bilezik, yüzük ve altın vardı! Çantayı bulan kişi bakın ne yaptı

Anahtar Kelimeler:
Bilecik Otomobil trafik kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.