Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç, İş Yerine Girdi

Bilecik'te caddede seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıktı. Kaza, Bozüyük-İnegöl-Bursa kara yolu üzerinde gerçekleşti. Araç, Kızılcapınar Köyü mevkiinde bir iş yerine girdi.

Otomobilin sürücüsü Y.E., direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Olayda yolcu olarak bulunan A.Ü. yaralandı.

Faciadan dönüldü. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale edildi. Yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.