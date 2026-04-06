Bilecik’te kullanılmayan kömür kazanından yangın çıktı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kullanılmayan kömür kazanından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi’nde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bir evde yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yangının Turgay D. isimli şahsa ait evin boş odasında bulunan kömür kazanının etrafında başladığı tespit edildi. Kullanılmayan kazanın çevresinde alevlerin yükselmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışmaları tamamlandı. Öte yandan yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



