Bilecik’te lastiği patlayan otomobil orta refüje girdi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik ili Merkez ilçesi Gülümbe rampaları mevkiinde lastik patlaması sonucu trafik kazası meydana geldi. Baran Ö. yönetimindeki 34 NYN 140 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Kazada yaralanan sürücü Baran Ö., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yolun trafiğe açık olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA