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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motorlu bisiklet devrilirken, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde meydana geldi. Tepebaşı mevkiinden karayolları istikametine seyir halindeki 11 ACP 456 plaka motorlu bisiklet sürücüsü Esmanur K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yan yatarak, durabildi. Meydana gelen trafik kazasında motorlu bisiklet sürücü E.K. ve araçta yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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