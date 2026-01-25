HABER

Bilecik'te polisten eş zamanlı uygulama

Bilecik’te kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Bilecik’te polisten eş zamanlı uygulama

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, umuma açık yerler, metruk binalar, otel ve pansiyonlar, park ve bahçeler ile yol uygulama noktaları kontrol edildi. Uygulamalarda, suç ve suçlularla mücadele ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik denetimler yapıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Bilecik’in huzuru için sahada görevimizin başındayız. Daha güvenli ve daha huzurlu bir Bilecik için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

