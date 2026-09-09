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Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparken, sürücüsü yaralandı.Kaza; Bilecik-Osmaneli karayolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına meydana geldi.

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik-Osmaneli karayolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına meydana geldi. Alınan bilgilere göre kent merkezinde üniversite istikametine seyir halindeki 26 AET 424 plakalı otomobil sürücüsü A.Ç. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü A.Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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