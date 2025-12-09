HABER

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Bozüyük ilçesinde F.B. isimli şahsın ikametinde alınan arama kararına istinaden adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 138 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet payp ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

