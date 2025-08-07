Bilgisayar kulaklığı görmüyor, ne yapmalıyım? Bilgisayar kulaklığı görmüyor sorunu ve çözümü

Kullanıcıların bilgisayarda en fazla kullandıkları ekipmanlardan biri de kulaklıklardır. İster ev ortamında ister ofiste ya da bir kafede kulaklıklar dış seslerden izole olmayı sağlar. Fakat kulaklıklar konusunda en sık karşılaşılan sorunlardan biri de "bilgisayar kulaklığı görmüyor" sorunudur. Kulaklığın bilgisayar tarafından algılanmaması sorunu işleri sekteye uğratabilir. Bu tür sorunlar her ne kadar can sıkıcı olsa da genellikle çözülebilir türdendir.

Bilgisayar kulaklığı görmüyor sorunu nedenleri

Bilgisayarın kulaklığı görmemesinin birden fazla sebebi olabilir. Bunlar arasında, Windows’ta yanlış ses çıkış aygıtının seçilmiş olması, USB ya da Bluetooth sürücülerinin güncel olmaması gibi nedenler yer alır. Donanımsal olarak bakıldığında ise kulaklığın ya da bilgisayarın ses girişinin arızalı olması olabilir. Kablolu kulaklıklarda en çok karşılaşılan arıza giriş kısmında ya da kablonun iç kısımlarında oluşan kopmalar ya da temassızlıklardır.

Bilgisayar kulaklığı görmüyor sorunu ve çözümü

Bilgisayar kulaklığı görmüyor sorununun çözüm seçenekleri aşağıdaki gibidir:

1. Farklı bir kulaklık deneyin

Farklı bir kulaklık denemek sorunun kaynağını bulmanın en kolay yollarından biridir. Bilgisayar kulaklığı algılamıyorsa kulaklık mı bozuk yoksa sorun bilgisayarda mı diye anlamak için başka bir kulaklığı takıp test etmelisiniz. Yeni takılan kulaklık da çalışmıyorsa büyük ihtimalle sorun bilgisayarın ayarlarında ya da donanımında olabilir.

2. Ses ayarlarını kontrol edin

Ses ayarlarını kontrol etmek kulaklıkla ilgili yaşanan sorunları çözebilir. Bilgisayar kulaklığı algılamış olsa bile ses çıkış aygıtı yanlış seçildiyse kulaklıktan ses gelmez. Bunun için ekranın sağ alt köşesinde bulunan hoparlör simgesine sağ tıklayın ve “Ses ayarlarını aç” seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede “Çıkış cihazı” bölümünde yer alan listede kulaklığınızı kontrol edin. Eğer kulaklık listede görünmüyorsa “Ses Denetim Masası”na giderek “Kayıttan Yürütme” sekmesine girin. Burada kulaklığınızı gördüğünüzde üzerine sağ tıklayın ve “Varsayılan olarak ayarla” seçeneğini işaretleyin.

3. Sürücüleri güncelleyin

İlk olarak Aygıt Yöneticisi’ni açın.

Açılan pencerede “Ses, video ve oyun denetleyicileri” başlığını genişletin. Burada bilgisayarınızda yüklü olan ses kartını göreceksiniz.

Ses kartının üzerine sağ tıklayın ve “Sürücüyü güncelleştir” seçeneğine tıklayın. Bu adımda Windows en güncel sürücüyü arayıp yüklemeye çalışacaktır.

Eğer bu işlem işe yaramazsa aynı ses aygıtına tekrar sağ tıklayın ve bu defa “Cihazı kaldır” seçeneğine tıklayın.

Sürücü kaldırıldıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Windows başlarken eksik sürücüyü yeniden yükleyecektir. Bu sayede sorun çözülmüş olur.

4. Sorun gidericiyi açın

Windows’un kendi sisteminde sunduğu yerleşik sorun giderme aracı bazı durumlarda kulaklıkla ilgili sorunları otomatik olarak algılayıp çözebilir. Sorun gidericiyi açmak için: