Bilir ailesinin yarım kalan hayali: "Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı"

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devrilen binada ekipler tarafından incelemeler sürerken, boşaltılan 12 binadaki ailelerin acil eşyalarını almak için 14.00-16.00 saatleri arasında girişlere izin verilecek.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devrilen binada ekipler tarafından incelemeler sürerken, boşaltılan 12 binadaki ailelerin acil eşyalarını almak için 14.00-16.00 saatleri arasında girişlere izin verilecek. Bölgeye gelerek çalışmaları takip eden Bilir ailesinin akrabası, "Dilara’nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" dedi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir’in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19’uncu saatinde baba Levent Bilir’in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

14.00-16.00 saatleri arasında girişlere izin verilecek

Ekiplerin devrilen binadaki incelemeleri devam ederken, tedbir amacıyla ilk günden boşaltılan çevredeki 12 binada yaşayan 45 aileye belediye tarafından mesaj gönderildi. Mesajda, "Saat 14.00-16.00 saatleri arasında emniyet ve zabıta ekipleri nezaretinde şahsi ve acil eşyalarınızı alabilmek için evlerinize girebileceksiniz" denildi.

Dilara ameliyat olacak

Dilara’nın tedbirden yoğun bakım süreci devam ettiği, sağ kolunda parçalı kırık olduğu, ameliyat olacağı ve yüzeysel deri soyukları olduğu öğrenildi. Ayrıca Dilara’nın psikologlar eşliğinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bilir ailesinin akrabası Niyazi Turgut, "4 kişi toprağa verdik. Bir kişi hastanede. Dilara’nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor galiba. Dilara hafız. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" dedi.

