Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: 'Vatandaşlık tanımı' çıkışından sonra Kutlu Parti harekete geçti

Kutlu Parti Genel Başkanı Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaaslan, “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” diyen eski Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ANAYASA'DA VATANDAŞLIK TANIMIYLA İLGİLİ GÜNCELLEME YAPILABİLİR"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de düzenlenen "Yeni Anayasa Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada terör örgütlerine destek verenlerin "ana dil" konusunu ileri sürdüğünü belirterek şöyle konuşmuştu:

"Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok.' diyorlar. Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var. Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir."

KUTLU PARTİ'DEN BİNALİ YILDIRIM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Halk TV'nin aktardığına göre; Kutlu Parti, “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” sözleri nedeniyle Binali Yıldırım hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şikayette, TCK 302. maddesinde yer alan “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu ile 309. maddesinde yer alan “Anayasa’yı ihlal” suçunu işlediği aktarıldı. Karaaslan, “Şüphelinin, bugüne kadar yürütmüş olduğu görevler itibariyle uluslararası hukuk ile anayasa hukukundan kaynaklanan bu durumları bilmemesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.