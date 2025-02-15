Bine yakın su kaplumbağası... Hepsi kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışıldı! Çünkü değerleri 655 milyon TL

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

DEĞERİ 655 MİLYON TÜRK LİRASI

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 milyon Türk Lirası olan 910 adet su kaplumbağası yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildi.

Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

SU KAPLUMBAĞASI ÖZELLİKLERİ

Tatlı su kaplumbağaları, farklı türleriyle dünya çapında göller, nehirler, bataklıklar ve sulak alanlarda yaygın olarak bulunan, hem karada hem de suda yaşam sürebilen sürüngenlerdir. Genellikle etrafımızda gördüğümüz tatlı su kaplumbağalarının çoğu, oldukça dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Doğal yaşam alanlarında zarif yüzüşleri ve su altındaki çeviklikleriyle dikkat çeken bu kaplumbağalar, evde beslenen sucul kaplumbağalar arasında popüler hale gelmiştir.