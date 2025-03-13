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  4. Bingöl'de bir garip kaza! Sürücü panikle aracını terk etti, metrelerce peşinden koşmak zorunda kaldı: Anbean kameralara yansıdı

Bingöl'de bir garip kaza! Sürücü panikle aracını terk etti, metrelerce peşinden koşmak zorunda kaldı: Anbean kameralara yansıdı

13.03.2025 11:00
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.03.2025 11:00
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Bingöl’de zincirleme trafik kazası ilginç anlara sahne oldu. Kamyonun çarptığı otomobil, panikle inen sürücüsü tarafından terk edildi. Ancak aracın hareket etmeye başlamasıyla şoför, metrelerce peşinden koşarak otomobile binip durdurmayı başardı. O anlar başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Bingöl’de meydana gelen zincirleme trafik kazası, akılalmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kamyonun arkadan çarptığı otomobil, önündeki araca vurdu. Bu sırada panikle inen şoför, aracın sürücüsüz gitmesi üzerine metrelerce peşinden koştuğu otomobile binip kontrollü şekilde durdurdu.

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Olay, dün sabah saatlerinde Bingöl merkez hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ışıklarda bekleyen bir araca kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil de önündeki araca vurdu. Bu sırada panikleyen sürücü, aracını kapatmadan otomobilden indi.

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Birkaç saniye bekleyen sürücü, aracın hareket etmesi ile ikinci şoku yaşadı. Sürücüsü olmadan ilerleyen otomobilin peşinden koşan vatandaş, yetiştiği araca binip kontrollü şekilde sağa çekerek durdurdu. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Araç zincirleme kaza
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