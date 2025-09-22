Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 109 kilogram esrar ele geçirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8-25 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Usta, operasyonlarda 109 kilogram esrar, 10 gram kokain, 0,85 gram metamfetamin ve 1975 uyuşturucu nitelikte hap, 10 tabanca, 5 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 137 fişek, 221 kök kenevir ve 740 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildiğini, 26 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca yapılan denetimlerde 150 bin 69 kişi sorgulandı, 69 aranan şahıs tespit edildi. 31 bin 739 araç kontrol edildi, 3 bin 28 araca cezai işlem uygulandı, 181 araç trafikten men edildi. Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü ile ifadeye yönelik kaydı bulunan 58 kişi olmak üzere toplam 73 kişi yakalandı."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır