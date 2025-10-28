Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe J.K.lığı ve JASAT ekiplerimizce; Genç ilçe mülki sınırları içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama’ ile ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olarak aranan 1 şüpheli şahıs yakalanmış ve tutuklanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. ‘Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır