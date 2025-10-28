HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe J.K.lığı ve JASAT ekiplerimizce; Genç ilçe mülki sınırları içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama’ ile ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olarak aranan 1 şüpheli şahıs yakalanmış ve tutuklanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. ‘Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı 1Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da caddeye çıkan inekler sürücülere zor anlar yaşattıElazığ’da caddeye çıkan inekler sürücülere zor anlar yaşattı
Yayaya yol veren otomobile arkadan çaptı! Ceza kesildiYayaya yol veren otomobile arkadan çaptı! Ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.