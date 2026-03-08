Bingöl’de 38 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat - 06 Mart 2026 tarihleri arasında Asayiş, TEM, KOM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 25 olaya müdahale etti. Aynı zamanda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmada 5’i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 38 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 112 adet altın sikke olduğu değerlendirilen obje, 320 adet sentetik hap, 85 gram esrar maddesi, bazı miktarlarda metamfetamin ve kenevir tohumu ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır