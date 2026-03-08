HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bingöl’de 38 şüpheli yakalandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmada 5’i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 38 şüpheli yakalandı.

Bingöl’de 38 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat - 06 Mart 2026 tarihleri arasında Asayiş, TEM, KOM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 25 olaya müdahale etti. Aynı zamanda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmada 5’i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 38 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 112 adet altın sikke olduğu değerlendirilen obje, 320 adet sentetik hap, 85 gram esrar maddesi, bazı miktarlarda metamfetamin ve kenevir tohumu ele geçirildiği bildirildi.

Bingöl’de 38 şüpheli yakalandı 1

Bingöl’de 38 şüpheli yakalandı 2

Bingöl’de 38 şüpheli yakalandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev vaadiyle 10 milyonluk vurgun: 4 tutuklamaEv vaadiyle 10 milyonluk vurgun: 4 tutuklama
Batman’da mart ayında kar yağışı etkili olduBatman’da mart ayında kar yağışı etkili oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.