HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bingöl’de 650 kilometrelik yol asfaltlama ve bakım çalışma gerçekleştirildi

Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2025 yaz döneminde 650 kilometrelik köy yolunda asfaltlama, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Bingöl’de 650 kilometrelik yol asfaltlama ve bakım çalışma gerçekleştirildi

Bingöl İl Özel İdaresi kent genelindeki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından merkez ve ilçelere bağlı köy ile mezralarda 150 kilometre asfalt çalışması yapıldı. Aynı zamanda yine ekiplerce, 500 kilometrelik bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan yatırımların, köy yollarındaki ulaşım konforunu artıracağı ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağı bildirildi.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Merkez ve ilçelerimize bağlı köy ve mezralarda 150 kilometre asfalt çalışmasını, yine köy ve mezralarımızda 500 kilometre bakım-onarım (yama) çalışmasını gerçekleştirdik. Yapılan bu çalışmaların ilimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bingöl’de 650 kilometrelik yol asfaltlama ve bakım çalışma gerçekleştirildi 1

Bingöl’de 650 kilometrelik yol asfaltlama ve bakım çalışma gerçekleştirildi 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Sındırgı açıklamasıDezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Sındırgı açıklaması
40 yıllık hayalleri gerçek oldu! 4 çocuk 9 torun sahibi çift gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı40 yıllık hayalleri gerçek oldu! 4 çocuk 9 torun sahibi çift gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı

Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.