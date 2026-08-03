HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bingöl’de mera yangını kontrol altına alındı

Bingöl’de çıkan mera yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yangın, merkeze bağlı Dışbudak köyü kırsalında meydana geldi.

Bingöl’de mera yangını kontrol altına alındı

Bingöl’de çıkan mera yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Dışbudak köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle mera alanında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, itfaiye ekipleri, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl’de mera yangını kontrol altına alındı 1

Bingöl’de mera yangını kontrol altına alındı 2

Bingöl’de mera yangını kontrol altına alındı 3

Bingöl’de mera yangını kontrol altına alındı 4

Bingöl’de mera yangını kontrol altına alındı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı: Alevler dron ile görüntülendiTuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı: Alevler dron ile görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni Parti sonrası ilk anket! CHP'nin oranı dikkat çekti

Yeni Parti sonrası ilk anket! CHP'nin oranı dikkat çekti

Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı

Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı

Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyor

Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyor

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.