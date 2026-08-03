HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kastamonu’da 5.

Kastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kastamonu’da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğretmen Bloklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin 5’inci katındaki pencereden sarkan yabancı uyruklu 4 yaşındaki A.S., beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesin yapılan A.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise incelemelerde bulundu.
Olay anını anlatan Sunay Mütevelli isimli vatandaş, "Çocuğun şu noktaya düştüğünü gördüm. Mutfağın penceresinden mi salon penceresinden mi düştü, görmedim. Sadece 4 yaşındaki çocuk yerde yatıyordu" dedi.

Kastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 1

Kastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 2

Kastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 3

Kastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 4

Kastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 5

Kastamonu’da 5. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı: Alevler dron ile görüntülendiTuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı: Alevler dron ile görüntülendi
Yüksekova-Van karayoluna kaya düştüYüksekova-Van karayoluna kaya düştü

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni Parti sonrası ilk anket! CHP'nin oranı dikkat çekti

Yeni Parti sonrası ilk anket! CHP'nin oranı dikkat çekti

Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı

Pasaportlarda yeni dönem: Mühür devri kapandı

Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyor

Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyor

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı

Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Ağustos 2026 kira artış oranı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.