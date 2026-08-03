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Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı: Alevler dron ile görüntülendi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, boş arazide bulunan teknelere sıçradı.

Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı: Alevler dron ile görüntülendi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, boş arazide bulunan teknelere sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi.

Yangın, İçmeler Mahallesi’nde 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek boş arazide bulunan teknelere sıçradı. Alevleri ve yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, bölgeden yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, alevlerin etkisiyle boş arazide bulunan teknelerde de yangın çıktı.

Yangına müdahale çalışmaları ve bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı: Alevler dron ile görüntülendi 1

Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı: Alevler dron ile görüntülendi 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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