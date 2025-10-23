HABER

Bingöl’de sis ve bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu

Bingöl’de sabah saatlerinde etkili olan sis ve alçak bulutlar, kentin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Bingöl'de sis ve bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu

Kent merkezinde sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis, özellikle Organize Sanayi Bölgesi çevresi ve dağlık alanlarda eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Dağların eteklerini kaplayan bulutlar, zaman zaman yerleşim yerlerinin üzerine kadar indi. Vatandaşlar, doğanın oluşturduğu bu görsel şöleni cep telefonlarıyla görüntülerken, ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.
Sonbahar mevsiminin etkisini hissettirdiği Bingöl’de sis, adeta kenti beyaz bir örtüyle kaplarken, bulutlar ve dağ siluetleri birleşerek görsel bir şölen sundu.

Bingöl’de sis ve bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu 1

Bingöl’de sis ve bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu 2

Bingöl’de sis ve bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu 3

Bingöl'de sis ve bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu 4

Kaynak: İHA

Bingöl
En Çok Aranan Haberler

