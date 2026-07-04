Bingöl’deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı Ömer Faruk Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır