HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Binlerce balonun bırakıldığı Elif Azra'dan üzen haber geldi

Gaziantep’te karaciğer kanseri tedavisi sürecinde moral etkinliği düzenlenen 5 yaşındaki Elif Azra Yeniçeri, hastalığının yeniden ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Elif Azra için Gaziantep’te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu.

Binlerce balonun bırakıldığı Elif Azra'dan üzen haber geldi

Gaziantep’te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftinin 5 yaşındaki kızı Elif Azra, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Elif’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Minik Elif’in cenazesi gözyaşları eşliğinde defnedildi.
elif

5 YAŞINDAKİ ELİF AZRA İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Elif Azra için Gaziantep’te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu.

eliff
Baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorluk çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Minik Elif’in cenazesi Gaziantep Asri Mezarlıkta defnedildi.
elif-a

BİNLERCE BALON GÖKYÜZÜNE BIRAKILMIŞTI

Gaziantep’te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele ederek birçok hastaya ilham kaynağı olan 5 yaşındaki Elif Azra için geçtiğimiz hafta amcası Ahmet Yeniçeri’nin sosyal medyada yaptığı "Elif Azra’ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?" çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçerek etkinliğe katılarak gökyüzüne binlerce balon bırakmıştı.
azra

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu moral etkinliği, birçok hastaya ilham olmuştu.

alon
(İHA)

05 Haziran 2025
05 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den İran'a yeni yaptırım kararıABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Bolu'da sokak düğününe denk gelen Koreli turistler neye uğradığını şaşırdı! "5 bin lira istediler 3 bin lira verdim"Bolu'da sokak düğününe denk gelen Koreli turistler neye uğradığını şaşırdı! "5 bin lira istediler 3 bin lira verdim"
Anahtar Kelimeler:
kanser Gaziantep cenaze balon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen duyurdular! Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu

Resmen duyurdular! Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

Kurban kanı daireleri bastı! "Birini mi öldürdüler diye düşündüm"

Kurban kanı daireleri bastı! "Birini mi öldürdüler diye düşündüm"

Kurban Bayramı'na giremeden can verdiler! 1000'den fazla yaralı var

Kurban Bayramı'na giremeden can verdiler! 1000'den fazla yaralı var

Dakikalarca takip etti

Dakikalarca takip etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.