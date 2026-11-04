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Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran CHP'den istifa etti

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran sosyal medyadan yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bu kararı kendi hür iradesiyle aldığını vurgulayan Caran göreve bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran CHP'den istifa etti
Ufuk Dağ

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Kararını kendi hür iradesi ve vicdani değerlendirmesi sonucunda aldığını belirten Caran, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir" dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran CHP den istifa etti 1

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde göreve geldiğini hatırlatan Caran, belediye başkanlığını bir makamdan öte, halkın emaneti olarak gördüğünü belirterek, göreve başladığı ilk günden itibaren en büyük hedeflerinden birinin Korkuteli'nin huzurunu korumak olduğunu ifade etti.

"GELDİĞİMİZ NOKTADA..."

Siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini belirten Caran, kararının kolay alınmadığını vurgulayarak, "Geçmişte verilen emeklerin, birlikte yürüdüğümüz yolların, kurulan dostlukların ve paylaşılan mücadelelerin benim için kıymeti büyüktür. Bunların hiçbirini yok saymam, görmezden gelmem mümkün değildir. Ancak geldiğimiz noktada, Korkuteli’mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak, tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

"KENDİ HÜR İRADEMLE ALDIĞIM KARAR"

Kararının Korkuteli'nin geleceğine yönelik olduğunu ifade eden Caran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir. Siyasette farklı düşünceler, farklı tercihler ve farklı yollar elbette olacaktır. Herkesin düşüncesine, görüşüne ve kararına saygı duyduğum gibi, kendi hür irademle aldığım bu kararın da aynı anlayışla karşılanacağına inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Korkuteli CHP istifa
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