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Binlerce kişi her gün ölümle yüz yüze

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, Gaziemir Zafer Mahallesi’nde Optimum AVM ile ESBAŞ arasında yapılması planlanan yaya üst geçidi için hâlâ ihaleye çıkılmamasını eleştirerek, "Beklemenin lüksü değil, ciddi bir riski var" dedi.

Binlerce kişi her gün ölümle yüz yüze

AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl projelendirilen ve Ekim 2024’te imar planı değişikliği tamamlanan üst geçit için aradan geçen 9 ayda hiçbir somut adım atılmadığını belirtti. "Optimum kavşağı, İzmir’in en yoğun ve kritik noktalarından biri. Sadece alışverişe gelen vatandaşlarımız değil, ESBAŞ’taki yaklaşık 25 bin çalışan her gün bu tehlikeyi yaşıyor. Her geçen gün kazaya davetiye çıkarıyor" diyen Kocabaş, projenin ihale sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladı.

"Gaziemirli hemşehrilerimizin can güvenliğini ilgilendiren bu konuda siyasi değil, insani bir çağrı yapıyoruz" diyen AK Partili Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslenerek, "Proje hazır, imar planı hazır, ama irade yok. Allah korusun bir kaza yaşanırsa bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ak parti
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