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Bipolar bozukluğun belirtileri nedir? "Atak dönemleri dışında bu bireylerin bizden hiçbir farkı yoktur" Uzman isimden çarpıcı açıklamalar!

04.04.2025 16:43
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Eskişehir'de psikiyatrist olarak görev yapan Dr. Sıdıka Oksay, manik depresif hastalık hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Oksay, bu hastalığın tedavisinde toplumsal farkındalığın büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Atak dönemleri dışında bu bireylerin bizden hiçbir farkı yoktur" dedi. Manik depresif hastalığın, bireyin ruh halindeki ani değişimlerle kendini gösterdiğini belirtti. Detaylar haberimizde...

Bipolar bozukluğun belirtileri nedir? "Atak dönemleri dışında bu bireylerin bizden hiçbir farkı yoktur" Uzman isimden çarpıcı açıklamalar!

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sıdıka Oksay, toplumda sıkça karşılaşılan ancak çoğu zaman yanlış anlaşılan iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar bozukluk) hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Oksay, bu rahatsızlığın kişinin ruh halindeki ciddi iniş ve çıkışlara yol açan kronik bir durum olduğunu belirterek, "İki uçlu duygudurum bozukluğunda manik (taşkınlık) ve depresif (çökkünlük) dönemler bir döngü içinde yaşanır. Manik dönemde kişi enerjik, coşkulu ve risk almaya eğilimli olurken; depresif dönemde ise umutsuzluk, ilgi kaybı ve yorgunluk ön plandadır" dedi.

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"ATAK DÖNEMLERİ DIŞINDA BU BİREYLERİN BİZDEN HİÇBİR FARKI YOKTUR"

İki uçlu bozuklukta tedavinin mümkün olduğunu vurgulayan Oksay, sözlerine şöyle devam etti, "Tedavi sürecinde ilaçlar (duygudurum dengeleyiciler, antipsikotikler, antidepresanlar) ve psikoterapi birlikte kullanılır. İlaçlar atakları kontrol altına almaya yardımcı olurken, terapi kişinin stresle başa çıkmasına ve ilişkilerini düzenlemesine destek olur. Bu hastalar toplumsal damgalanma nedeniyle çoğu zaman destekten uzak kalıyor. Atak dönemleri dışında bu bireylerin bizden hiçbir farkı yoktur. Onları yadırgamak yerine anlamaya, destek olmaya ve tedaviye yönlendirmeye çalışmalıyız. Bu, sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun sorumluluğudur. İki uçlu duygudurum bozukluğu, kişinin yaşam kalitesini etkilese de, erken tanı ve düzenli tedavi ile sağlıklı ve mutlu bir yaşamın mümkün. Belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak büyük önem taşır" dedi.

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"BELİRTİLER DÖNEMSEL DEĞİŞİYOR"

Belirtilerin dönemlere göre farklılık gösterdiğini dile getiren Dr. Oksay, "Manik dönemde aşırı enerji ve coşku, uyku ihtiyacında azalma, hızlı düşünce ve konuşma, büyüklenmeci düşünceler, riskli davranışlar; depresif dönemde umutsuzluk, değersizlik hissi, ilgi ve zevk kaybı, yorgunluk ve uyku sorunları, konsantrasyon zorluğu, intihar düşünceleri görülür. Genetik yatkınlık, beyin kimyasındaki dengesizlikler ve çevresel faktörler hastalığın nedenleri arasında. Ayrıca stres, travmalar ve madde kullanımı gibi etkenlerin riski artırır. Bu hastalığın tanısı yalnızca bir psikiyatrist tarafından konulabilir. Tanıda kişinin tıbbi geçmişi, yaşadığı belirtiler ve genel yaşam öyküsü dikkate alınır" dedi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bipolar bozukluk depresyon Psikoloji bipolar psikiyatri
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