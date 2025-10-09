HABER

Bir anda bagajından çıkarıp saldırdı! İstanbul'da 'keser' dehşeti: Trafik magandası anbean kamerada

Hazar Gönüllü

Trafik magandasının yaptıkları çileden çıkardı! İstanbul'da trafiğin ortasında terör estiren şahıs aracının bagajından çıkardığı keserle ortalığı birbirine kattı. Dehşete düşüren anlar kameraya yansıyarak infial uyandırdı.

Trafik terörünün adresi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu. Tartışma büyüdü, işin içine keser karışınca yaşananlar dehşete düşürdü.

BİR ANDA BAGAJINDAN KESER ÇIKARDI

İddiaya göre trafikte bir şahıs, tartıştığı sürücünün kendisini videoya kaydettiğini gördü. Bunun üzerine bagajın keser çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

Bir anda bagajından çıkarıp saldırdı! İstanbul da keser dehşeti: Trafik magandası anbean kamerada 1

KESERLE SALDIRDI

Keserli şahıs hışımla diğer sürücünün üzerine giderken çevredeki bir vatandaş araya girmeye çalıştı ancak durdurmakta güçlük çekti.

Saldırgan, aracın içindeki sürücüye keserle hamle yaparken cep telefonunu parçaladı.

Bir anda bagajından çıkarıp saldırdı! İstanbul da keser dehşeti: Trafik magandası anbean kamerada 2

Görüntüler trafik magandası skandallarının son örneği oldu.

