Bir anda sokaktan çıktılar, 4'ü birden silahlarını peş peşe ateşledi! Maltepe'de şaşkına çeviren görüntü

İstanbul Maltepe’de 19 yaşındaki Kerem M., sokakta yürüdüğü sırada 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurularak yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganlardan biri tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, söz konusu görüntülerde sokak arasından çıkan 4 şüphelinin silahlarını peş peşe ateşlediği görülüyor.

Maltepe'deki olay 5 Eylül gecesi saat 00.20 sıralarında Gülsuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, araçtan inen 4 kişi Kerem M.’ye silahlarla ateş açtı. Bacağından yaralanan genç, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar aynı araçla bölgeden uzaklaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kerem M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Yapılan incelemede saldırganların H.K., A.Y., B.Y. ve M.E.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y. kısa sürede yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., kasten yaralama, silah kanununa muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OLAY ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin silahla ateş açtıkları ve ardından hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Maltepe silahlı saldırı
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

