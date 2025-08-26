HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bir ayağı cam kenarında araç kullandı! O anlar kamerada

Mardin'in Artuklu ilçesinde trafikte bir sürücünün sol ayağını hafif ticari aracın cam kenarına koyup ilerlediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Bir ayağı cam kenarında araç kullandı! O anlar kamerada

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, sol ayağını cam kenarına koyarak ilerledi.

Diğer ayağıyla aracı kullanan sürücünün hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybettiÜzerine ağaç devrilen adam hayatını kaybetti
23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Salihli polisinden kaçamadı23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Salihli polisinden kaçamadı

Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur zammı kararına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki!

Memur zammı kararına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki!

Memurun yeni zammı belli oldu!

Memurun yeni zammı belli oldu!

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

Bahçeli'den gündem yaratacak 'altın fırsat' çıkışı

Bahçeli'den gündem yaratacak 'altın fırsat' çıkışı

Mücahit Birinci adli kontrolle serbest bırakıldı

Mücahit Birinci adli kontrolle serbest bırakıldı

Türk vatandaşına ev kiralamayan emlakçının söyledikleri kızdırdı! "Sadece kendi vatandaşına"

Türk vatandaşına ev kiralamayan emlakçının söyledikleri kızdırdı! "Sadece kendi vatandaşına"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.