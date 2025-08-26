Bir ayağı cam kenarında araç kullandı! O anlar kamerada

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, sol ayağını cam kenarına koyarak ilerledi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde trafikte bir sürücünün sol ayağını hafif ticari aracın cam kenarına koyup ilerlediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi pic.twitter.com/n3pQ69qORF — Mynet (@mynet) August 26, 2025

Diğer ayağıyla aracı kullanan sürücünün hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır