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  4. Bir can kaybı daha yaşandı: Evde taktırdığı 'Sarı serum' sonu oldu! Önce fenalaştı sonra...

Bir can kaybı daha yaşandı: Evde taktırdığı 'Sarı serum' sonu oldu! Önce fenalaştı sonra...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.02.2025 10:11
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İddiaya göre Ataşehir'deki evinde 'sarı serum' tedavisi alan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir can kaybı daha yaşandı: Evde taktırdığı 'Sarı serum' sonu oldu! Önce fenalaştı sonra...

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında İstanbul İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul hastane sarı serum atom
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