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Bir geliştirici, Apple'ın M4 çipinin gizli gücünü açığa çıkardı

Apple sıkı sıkıya kapalı tuttuğu donanım ekosistemiyle tanınırken, bir geliştiricinin Apple'ın M4 işlemcisi üzerinde yaptığı overclock işlemi gündem oldu.

Bir geliştirici, Apple'ın M4 çipinin gizli gücünü açığa çıkardı
Enes Çırtlık

@0x0SojalSec adlı bir geliştirici, Apple'ın yazılım kilitlerini tersine mühendislikle açarak M4 işlemcisinin tüm gücünü serbest bırakmayı başardı. Hem de Apple’ın tescilli CoreML veya Metal gibi araçlarına hiç dokunmadan.

APPLE'IN M4 İŞLEMCİSİ OVERCLOCK'LANDI

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple, işlemciye doğrudan erişim izni vermediği için geliştirici, sıfırdan kendi ara dilini (MIL) yazdı. Sistemin kilitlenmesini önlemek için ise oldukça yaratıcı bir hile kullandı. Program her sıkıştığında exec() komutuyla kendini âdeta "yeniden doğurarak" çökmeden eğitime devam etti.

İşin en dikkat çeken kısmı ise hız odaklı tasarımı. Geliştirici, verileri yavaş çalışan NAND belleğe yazmak yerine her şeyi doğrudan RAM üzerinde tuttu ve istediği sonucu elde etmeyi başardı.

Bir geliştirici, Apple ın M4 çipinin gizli gücünü açığa çıkardı 1

M4 IPAD ARTIK 15.8 TERAFLOPS GÜCÜNDE

Bu yazılım operasyonu sayesinde M4 işlemci, tam 15.8 TFLOPS'luk devasa bir yapay zekâ işleme gücüne ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPad işlemci yazılım
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