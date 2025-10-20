Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Hatay'da bardaktan boşanırcasına yağmur var! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Kentin kıyı ilçelerinde bu sabaha karşı sağanak etkili oldu.

SÜRÜCÜLER SUDA KALDI

Payas ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, yola dolan suyun içinde kaldı.

HEYELANDA YOL ÇÖKTÜ

Toprakkale-İskenderun Otoyolu Payas mevkisi Adana istikametinde oluşan heyelan nedeniyle yol çökerken ulaşım trafiğe kapandı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Ekiplerin bölgede temizlik ve yol açma çalışmaları sürerken, otoyolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.

Bölgede oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

İSKENDERUN AÇIKLARINDA HORTUM ÇIKTI

İskenderun ilçesi açıklarında ise denizde hortum oluştu.

Bir süre kıyıya yaklaşan hortum daha sonra etkisini yitirdi. Sabah saatlerinde sağanağın durmasıyla belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

HORTUM BALIK ÇİFTLİĞİNİ TEĞET GEÇMİŞ

Hortumun denizdeki balık çiftliğini teğet geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çiftliğe metrelerce yaklaşan hortumun, zarar vermeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hortum nedeniyle çevrede olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır