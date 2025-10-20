HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Hatay adeta kabus yaşıyor. Kentte sağanak yağış etkili olurken İskenderun açıklarında hortum oluştu. Sağanak sonrası oluşan heyelan nedeniyle otoyol çöktü. Yolun trafiğe kapanmasıyla kilometrelerce kuyruk oluştu. Payas'ta yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler suda araçlarıyla mahsur kaldı. Görüntüler sağanak felaketini gözler önüne serdi.

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Hatay'da bardaktan boşanırcasına yağmur var! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Kentin kıyı ilçelerinde bu sabaha karşı sağanak etkili oldu.

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu 1

SÜRÜCÜLER SUDA KALDI

Payas ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Bazı araçlar, yola dolan suyun içinde kaldı.

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu 2

HEYELANDA YOL ÇÖKTÜ

Toprakkale-İskenderun Otoyolu Payas mevkisi Adana istikametinde oluşan heyelan nedeniyle yol çökerken ulaşım trafiğe kapandı.

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu 3

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu 4

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Ekiplerin bölgede temizlik ve yol açma çalışmaları sürerken, otoyolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu 5

Bölgede oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu 6

İSKENDERUN AÇIKLARINDA HORTUM ÇIKTI

İskenderun ilçesi açıklarında ise denizde hortum oluştu.

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu 7

Bir süre kıyıya yaklaşan hortum daha sonra etkisini yitirdi. Sabah saatlerinde sağanağın durmasıyla belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu 8

HORTUM BALIK ÇİFTLİĞİNİ TEĞET GEÇMİŞ

Hortumun denizdeki balık çiftliğini teğet geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çiftliğe metrelerce yaklaşan hortumun, zarar vermeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hortum nedeniyle çevrede olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Otoyol çöktü, hortum çıktı, suda mahsur kaldılar! Kilometrelerce kuyruk oluştu 9

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk akademisyenler ve LMV damga vurduTürk akademisyenler ve LMV damga vurdu
Birçok uygulama ve sitede erişim sorunu yaşanıyor!Birçok uygulama ve sitede erişim sorunu yaşanıyor!

Anahtar Kelimeler:
sel Hatay sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.