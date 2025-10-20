Alt geçitte boğulmak üzereydi! Hatay'da akılalmaz görüntüler: Engelli yaşlı kadının başına gelenler yürekleri ağza getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü.

Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Yoğun yağışla birlikte Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt geçidi de suyla doldu.

YAŞLI KADIN AKÜLÜ ARACIYLA MAHSUR KALDI

Suyla dolu alt geçitte akülü aracıyla yaşlı kadın mahsur kaldı.

Alt geçitte ölümle burun buruna gelen kadının imdadına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti.

BOĞULMAK ÜZEREYDİ

Yaşlı kadın, boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadının kurtarıldığı anlarsa kameraya yansıdı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır